Bethesda bevestigt Fallout 4

"We hebben de Fallout-franchise niet gekocht om simpelweg Fallout 3 te doen en dan te stoppen. Maar laten we eerst deze de deur uit krijgen voordat we ons zorgen gaan maken over de volgende", aldus Hines.



Verder heeft Hines meer uitleg gegeven over de keuze van het platform dat als basis dient bij het ontwikkelen van de game. Dat is namelijk de Xbox 360. Volgens Hines is de Xbox 360 de beste keuze, omdat ze erg bekend zijn met de console en omdat het erg gemakkelijk is om de Xbox 360-versie te tonen op beurzen. Hij stelt dat ze enkel de harde schijf hoeven mee te nemen, wat bij de pc en de PlayStation 3 niet het geval is.