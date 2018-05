Vlaamse regering investeert in artistieke game The Path

De Vlaamse overheid gaat ontwikkelaar Tale of Tales middels een schenking uit het CultuurInvest-fonds helpen om diens game The Path te ontwikkelen. In totaal maakt het door het Ministerie van Cultuur opgezette fonds 90.000 euro over. Een schijntje in de industrie, aldus Tale of Tales, maar voor de kleine ontwikkelaar wel een bedrag waarmee The Path deels gemaakt kan worden.



The Path zelf is een kort horrorspel dat draait om een meisje en een eng bos, waarin realiteit en fictie niet ver van elkaar af staan. Spelers krijgen de volledige vrijheid om te gaan en staan waar ze willen om zo de geheimen van het bos te ontrafelen. Bekijk de website van de game voor meer spooky informatie.





Met dank aan Johny Zuper! voor het melden van dit nieuws.