Cory Barlog (God of War II) vertrekt bij SCEA

Cory Barlog, de man die voor een groot gedeelte verantwoordelijk is voor het waanzinnige God of War II, hangt zijn baan bij Sony Computer Entertainment aan de wilgen. Wat de man nu gaat doen is niet bekend. Barlog nam de God of War franchise over van David Jaffe en wist het al prima origineel op alle fronten te overtreffen.



De productie van God of War: Chains of Olympus ligt nog wel op schema bij ontwikkelaar Ready at Dawn (release in maart 2008) en SCEA zelf werkt aan God of War III. Dit is overigens de eerste keer dat de studio publiekelijk praat over het derde deel in de serie. Wie nu de leiding over het project op zich zal nemen, is niet bekend.





God of War II