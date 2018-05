Zijn Bungie en Microsoft uit elkaar?

De laatste dagen gonzen er sterke geruchten over het internet dat spelontwikkelaar Bungie geen eigendom meer is van Microsoft, maar weer gewoon een zelfstandige ontwikkelaar. Dit is opvallend, want Bungie is voor een groot deel verantwoordelijk voor het succes van de Xbox dankzij de Halo-reeks. De reden dat beide partijen uit elkaar zouden zijn, is dat Bungie meer creatieve vrijheid wil en geen zin meer heeft in steeds weer nieuwe Halo-games ontwikkelen.



Toch betekent dit niet dat Bungie in het vervolg zomaar bij Sony aan kan kloppen. Microsoft zou namelijk het 'recht op eerste afwijzing' behouden, wat betekent dat een nieuwe game eerst aan Microsoft aangeboden moet worden, voordat Bungie ermee naar een andere uitgever kan stappen. Dit houdt natuurlijk niet in dat Microsoft ook alle aangeboden Bungie-projecten zal aannemen, in een DS-titel zullen ze bijvoorbeeld weinig interesse hebben. Ook blijven de rechten op de Halo-reeks in het bezit van Microsoft.



Vooralsnog willen Microsoft noch Bungie reageren op de geruchten.