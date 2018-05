Paradox komt met Europa Universalis: Rome

De Europa Universalis-reeks staat bekend als één van de meest historisch accurate strategiespellen. Ontwikkelaar Paradox Interactive vond het tijd worden dat het nauwkeurigheid en realisme van Europa Universalis eens gebruikt werd voor een game rond de opkomst van het Romeinse Rijk, en zodoende werd Europa Universalis: Rome geboren.



Europa Universalis: Rome handelt over de periode tussen de Punische Oorlogen tot de start van het ware Romeinse Rijk. Je kunt in deze periode tal van verschillende landen onder je hoede nemen, elk met hun eigen belangen. Het spel staat voor het tweede kwartaal van 2008 in de planning en bevindt zich, zoals te lezen is op de screenshots, in de alpha-fase.