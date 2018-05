Halo 3 snelst verkopende pre-order ooit

Halo 3 is met 1 miljoen stuk de snelst verkopende pre-order ooit. In het laatste deel van de Halo-trilogie vertrekt de Master Chief onder andere richting aarde, om de mensheid te beschermen van The Covenant en The Flood. Verschillende Amerikaanse winkels hebben gereageerd op het succes van het spel:



"Wat we nu zien is niets minder dan fenomenaal", aldus Bob McKenzie van GameStop Corp. "Halo 3 heeft andere records ver achter zit gelaten en zal zit bewijzen als een van de must-have dingen van 2007.



"De opwinding rondom Halo 3 is ongelofelijk", zegt Jill Hamburger van Best Buy. "Van onze preorders online en de buzz die we in onze winkels horen, weten we dat dit een van de grootste releases wordt van het jaar."



Microsoft heeft een hele reclame-campagne gepland om die release nog net wat bekender te maken. Het bedrijf is met verschillende bekende namen in zee gegaan, zoals Mountain Dew, 7-Eleven, Pontiac en Burger King. Amerikanen zullen hun kont nog niet kunnen keren of Halo 3 is weer in beeld.