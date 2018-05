Trauma Center: New Blood (Wii) aangekondigd

Leunstoelchirurgen opgelet! Famitsu heeft onlangs bekend gemaakt dat er een vervolg aan zit te komen op Trauma Center: Second Opinion in de vorm van New Blood, welke ook op de Nintendo Wii zal verschijnen. In deze eigenzinnige reeks speel je een chirurg, die allerlei lastige taken in de operatiekamer uit moet voeren. Het geheel kenmerkt zich door de welbekende anime-stijl. Trauma Center: New Blood zal eveneens een co-op modus bevatten voor twee spelers en de beste chirurgen kunnen met hun resultaten pronken op het Internet middels online rankings. Een Europese releasedatum is nog niet bekend gemaakt, maar we kunnen je al wel vast trakteren op een aantal gloednieuwe screenshots.