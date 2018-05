Resident Evil bundel komt naar de PS2

Via de website van de immer gelijk hebbende online shop EBgames komen we te weten dat er nóg meer Resident Evil geweld aan zit te komen. Resident Evil 5 stond al in de planning voor de PS3 en Xbox 360 en nadat we te horen kregen van Resident Evil 4 Wii Edition en Umbrella Chronicles dachten we dat er wel genoeg zombies te slachten waren in één en dezelfde gamereeks.



Niets blijkt minder waar, want we mogen nu opnieuw zombies afknallen in donkere gangetjes. Het gaat namelijk om een bundel voor de PlayStation 2 waarin Resident Evil 4, Resident Evil Oubtreak en Resident Evil Code Veronica verpakt zijn. In Amerika zal de bundel te koop zijn vanaf 4 september 2007 voor een budgetprijs van $ 29,99. Wanneer en voor hoevel euro's wij het ding aan mogen schaffen is nog niet bekend.







Als je Resident Evil 4 sowieso nog niet gespeeld heb, heb je best wel wat gemist...