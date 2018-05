Tomb Raider Anniversary ook naar de Xbox 360

De geruchten deden al eerder de ronde, maar blijkbaar komt er steeds meer zekerheid omtrent het verschijnen van Tomb Raider Anniversary voor de Xbox 360. Blijkbaar zou een persoon die heel dicht bij Eidos, de ontwikkelaar van het spel, staat met zekerheid kunnen zeggen dat de Tomb Raider-remake naar de console van Microsoft zal komen, al is de insider nog niet zeker over de vorm waarin het spel beschikbaar zal zijn.



Oftewel zal Eidos ervoor kiezen om Tomb Raider Anniversary via Xbox Live Marketplace beschikbaar te maken, of de Xbox 360-bezitters zullen het spel gewoon in de winkels kunnen aankopen. Mocht Lara echter enkel via Marketplace naar onze huiskamers kunnen komen, dan is er veel kans dat we het spel level per level zullen moeten downloaden, een beetje zoals dit het geval was bij Sam & Max. Hopelijk komen we snel wat meer te weten over de plannen van Eidos omtrent Tomb Raider Anniversary, tot die tijd moet je het doen met wat screenshots van de PS2-versie van het spel.