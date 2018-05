BlizzCon 2007 aangekondigd voor 3 en 4 augustus

Blizzard heeft aangekondigd dat de tweede BlizzCon dit jaar gehouden zal gaan worden en wel op 4 en 5 augustus in Anaheim, California. BlizzCon is het door Blizzard georganiseerde event waarin hun games Warcraft, Starcraft en Diablo centraal staan.



Voor $100 kun je toegang krijgen tot deze megabeurs. Kaartjes zullen volgende maand in de verkoop gaan.



Blizzard gaat natuurlijk niet zomaar een paar miljoen vergooien aan een grote beurs als er geen grote aankondigingen gemaakt gaan worden, dus liefhebbers van de franchise zullen 3 en 4 augustus goed in de gaten moeten houden. Een nieuwe uitbreiding van World of Warcraft, de nieuwe Diablo of misschien een nieuwe Starcraft game?



Het gerucht gaat dat er eind dit jaar een beta zal komen van StarCraft 2 waarin een nieuw ras zou zitten gebaseerd op de Kerragin...stay tuned for more...









Met dank aan renzep voor het melden van dit nieuws.