Video: Koortsachtige droompuzzels in Crush video

"It's just a little crush, not like I faint every time we touch" Ow, wat vond ik dat toch altijd een slaapverwekkend liedje. En slapen is nu precies wat hoofdpersoon Danny in de game Crush nou net níet kan. En wat doe je als je niet kunt slapen? Juist, dan ga je naar een dokter met een experimenteel apparaat dat jou gedachten kan lezen, waardoor je verzeild raakt in een koortsachtige van 2D naar 3D wisselende droomwereld. Want schaapjes tellen, dat is voor mietjes. Bekijk de onderstaande trailer voor een paar beelden van Crush, de Paper-Mario-achtige titel voor de Playstation Portable.