De hype rond straatraces met blinkende bolides, zoals in de film The Fast and the Furious en in de game Need for Speed: Underground, is alweer gaan liggen. Toch verscheen onlangs nog Juiced: Eliminator op de PSP, een spel dat precies in dit genre valt. Het gaat om een aangepaste versie van een game die ruwweg een jaar geleden verscheen op de 'grote' spelcomputers, waaronder de Xbox en de PlayStation.

Niet alleen zijn de straatraces überhaupt een beetje passé, het spel voelt ook wat achterhaald aan. Veel nieuwe inhoud is er dan ook niet te vinden. De parkoersen ogen wat kaal, en de speler kan zijn auto's misschien helemaal aanpassen, maar dat was een jaar geleden ook al zo. Ook nog steeds aanwezig is de mogelijkheid om (virtueel) te gokken door geld in te zetten op de winnaar, zelfs als de speler zelf niet mee racet.

Elimineerstand

Wel nieuw is de spelstand waar de subtitel al naar verwijst: Eliminator. Hierin valt elke ronde de traagste racer af, tot er in het laatste rondje één winnaar overblijft. Best een vermakelijke variatie op het standaardracen, maar niet iets dat Juiced: Eliminator uittilt boven het niveau van de vele andere racespellen op de PSP.

Power Unlimited: "Met meer vernieuwing had deze game de shit kunnen zijn." 70/100

Ontwikkelaar: Juice Games

Platform: PSP