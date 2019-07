Week van NUtech Podcast Is een 'appverbod' op de fiets echt nodig? Sinds deze week is het verboden om je mobiele telefoon te gebruiken terwijl je fietst. Appen, bellen of even een nieuwe afspeellijst selecteren tijdens een fietsrit kan je een boete opleveren van 95 euro. In deze nieuwe aflevering van de Week van NUtech vragen we ons af of zo'n verbod echt nodig is.