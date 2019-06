HTC heeft het ontwerp van zijn nieuwe VR-bril, de HTC Vive Cosmos, bekendgemaakt. De headset is voorzien van zes camera's.

De Vive Cosmos werd al in januari aangekondigd tijdens de techbeurs CES in Las Vegas, maar het ontwerp was nog niet bekend. Op de website van HTC is de bril inmiddels te bekijken.

De zes camera's op de voorkant van de headset brengen de omgeving in kaart. Dat betekent dat de bril weet waar de drager zich bevindt ten opzichte van bijvoorbeeld muren in de kamer. De lenzen zijn rondom geplaatst, waardoor ze meer in beeld kunnen brengen dan eerdere brillen.

Als de drager de virtuele wereld even niet meer wil zien, kan de voorkant omhoog worden geklapt. Dit maakt het voor de drager gemakkelijk om de omgeving te zien, zonder de hele headset af te doen.

Scherp beeld

Volgens HTC krijgt de Vive Cosmos "het scherpste beeld" dat het bedrijf te bieden heeft. Oudere VR-brillen hebben vaak het zogeheten hordeur-effect, waarbij het lijkt alsof er een hor over de virtuele wereld is gelegd, wat een rafeliger beeld geeft. Het is niet bekend welke resolutie de headset krijgt. Ook andere specificaties ontbreken nog.

De Vive Cosmos moet aan een computer gekoppeld worden via een enkele kabel. De bril heeft verder on-ear-koptelefoons voor geluid en krijgt meegeleverde controllers, die mensen kunnen gebruiken voor bediening in virtual reality.

Wanneer de bril op de markt komt en tegen welke prijs, is nog niet bekend.