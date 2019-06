Apple roept MacBook Pro-modellen met een scherm van 15 inch terug, omdat de batterij oververhit kan raken. Dat maakt het bedrijf donderdag bekend.

Het gaat om modellen die tussen september 2015 en februari 2017 zijn verkocht. Apple schrijft dat de laptops een veiligheidsrisico kunnen vormen.

Klanten die in die periode een MacBook Pro met een schermformaat van 15 inch hebben gekocht, kunnen online controleren of ze in aanmerking komen voor een gratis vervanging van de accu. Daarvoor moet een serienummer worden ingevuld.

Mensen die in aanmerking komen, kunnen terecht bij Apple of een winkel die door Apple is geautoriseerd. Andere MacBooks lopen volgens Apple geen risico.

In het verleden kampten MacBook-modellen vaker met problemen. Vorig jaar startte Apple een vervangingsprogramma vanwege een defecte accu. In dat geval kon de batterij opzwellen in de behuizing.