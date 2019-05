De politie heeft donderdagnacht een beschonken Tesla-rijder van de weg gehaald. De bestuurder was in slaap gevallen achter het stuur, maar de autopilootfunctie van de auto zorgde ervoor dat de auto bleef rijden. Dat meldt de politie in een bericht op Instagram.

De Tesla reed op de A27 bij Eemnes, toen de politie de slapende bestuurder tegenkwam. De auto reed dicht op zijn voorganger.

De politie gaf het stopteken en probeerde de auto af te remmen door er voor te gaan rijden. Dit lukte niet en uiteindelijk heeft de politie de slapende bestuurder met de sirene kunnen wekken. De man bleek onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is in beslag genomen.

Normaal gesproken moeten de veiligheidssystemen van de Tesla controleren of een bestuurder nog wakker is in de autopilootfunctie. Het is niet bekend waarom deze systemen niet hebben gesignaleerd dat de bestuurder in slaap viel.

De autopiloot in Tesla-auto's kan op dit moment alleen geactiveerd worden op de snelweg in Nederland. De auto navigeert dan zelf over de rijbanen en kiest de juiste afritten afhankelijk van de gekozen route.