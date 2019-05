Week van NUtech Podcast Wat kan Huawei van mij allemaal afluisteren? De AIVD onderzoekt of technologiebedrijf Huawei betrokken is geweest bij Chinese spionage in Nederland. Dat meldt de Volkskrant donderdag. In deze aflevering van de Week van NUtech gaan we dieper in op het nieuws en vragen we ons af wat Huawei allemaal zou kunnen afluisteren.