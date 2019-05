In een blogpost heeft Google plannen voor een vertaalassistent die op basis van gesproken tekst werkt onthuld. Met de Translatotron is het niet langer nodig om tekst te typen of te lezen om te kunnen vertalen.

Gebruikers kunnen tegen de Translatotron spreken, waarna de gesproken tekst live in een taal naar keuze wordt vertaald. Dit was al mogelijk door een combinatie van drie verschillende technieken.

De eerste techniek is vertaling door een computer, die we nu al kennen van Google Translate. Hiermee kunnen teksten vertaald worden zonder tussenkomst van een persoon. De tweede techniek is spraakherkenning, die in slimme assistenten als Google Home wordt gebruikt. De derde techniek is het genereren van gesproken woorden op basis van tekst door de computer.

Bijzonder aan deze nieuwe methode is dat het een techniek is waarbij de gesproken woorden niet in tekst omgezet hoeven te worden. Google zegt dat bij de vertaling ook het stemgeluid van de spreker wordt overgenomen.

Het is nog niet bekend wanneer Translatotron gebruikt kan worden door consumenten. Op dit moment wordt de methode nog verder doorontwikkeld door Google.