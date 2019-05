HTC heeft de virtualrealitybril Vive Pro Eye in Nederland uitgebracht voor 1.649 euro. Dat maakt het bedrijf woensdag bekend.

De Vive Pro Eye is de nieuwste versie van de HTC Vive, de VR-bril van HTC. Het apparaat gebruikt oogtracking om precies te registreren waar gebruikers naar kijken.

Dat heeft als voordeel dat de bril delen van het scherm kan scherpstellen op basis van waar de drager naar kijkt. Het gebied daaromheen wordt in lagere resolutie weergegeven en is daarom waziger. Dat lijkt op de manier waarop het menselijk oog werkt. Een voordeel hiervan is dat de bril minder rekenkracht nodig heeft om scherp beeld te tonen.

De Vive Pro Eye wordt, net zoals de vorige Vive Pro, met een kabel aan een computer gekoppeld. Het apparaat biedt een resolutie van 1440x1660 pixels per oog en ververst de beelden negentig keer per seconde. Het kijkveld van de Vive Pro Eye is 110 graden.

Volgens HTC is de bril met name bedoeld voor bedrijven. "Van effectievere training tot meer inzichtelijke data-analyse; het biedt professionele gebruikers de tools om de manier waarop we met VR werken verder te verbeteren."

De bril werd begin dit jaar gepresenteerd op technologiebeurs CES in Las Vegas. Destijds waren de prijs en beschikbaarheid nog niet bekend.