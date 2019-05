De slimme speakers van Sonos kunnen vanaf juli de Nederlandstalige Google Assistent gebruiken, bevestigt het bedrijf in gesprek met NU.nl.

De audiofabrikant testte al langer ondersteuning voor de Google Assistent. Speakers van het bedrijf werkten al met de Amazon-stemdienst Alexa voor gebruikers in de Verenigde Staten.

Sonos start op dinsdag de uitrol van de Google Assistent voor Amerikaanse klanten. Vanaf juli wordt de stemdienst beschikbaar voor klanten in een tweede golf landen, waaronder Nederland.

Het is niet bekend op welke dag in juli de stemassistent precies in Nederland geïntroduceerd wordt. De stemassistent werkt op de Sonos One en Beam.

Een woordvoerder van Sonos kan niet vertellen of het vanaf dinsdag mogelijk is om de Engelstalige Google Assistent in Nederland te gebruiken. "in Nederland wacht Sonos op de Nederlandstalige ondersteuning", aldus het bedrijf.

Vragen beantwoorden van gebruikers

De stemassistent kan vragen van gebruikers beantwoorden. De assistent werkt hetzelfde als op bijvoorbeeld de Home, een slimme speaker van Google zelf.

De Sonos-soundbar Beam kan via de Google Assistent ook televisies bedienen. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld het volume aan te passen.