Google brengt de Nest Hub, een slimme speaker met scherm, uit in Nederland. Ook onthulde het bedrijf dinsdag tijdens ontwikkelaarsconferentie Google I/O een goedkopere versie van de Pixel-smartphone.

Google brengt zijn slimme speaker met scherm naar Nederland. De Google Nest Hub - die eerder werd aangekondigd als de Home Hub - kan onder meer worden gebruikt om foto's te tonen, video's te bekijken en muziek af te spelen.

Net als bij de andere Home-speakers van Google is het mogelijk om spraakopdrachten te geven, maar het apparaat kan ook via het touchscreen worden bediend. De Nest Hub komt in de winkels te liggen voor 129 euro.

Google kondigde dinsdag ook een grotere Nest Hub Max aan, maar die komt voorlopig niet naar Nederland.

De originele Google Home-speaker wordt in prijs verlaagd van 149 euro naar 99 euro.

Twee nieuwe Pixel-toestellen

Google brengt twee goedkopere versies van zijn Pixel-smartphones op de markt. De Pixel 3a en 3a XL hebben minder krachtige processoren dan de grotere varianten en de behuizing is van kunststof in plaats van glas.

De telefoons moeten volgens Google echter even goede foto's kunnen maken en worden voorzien van onder meer een portretmodus en modus voor fotografie in donkere omgevingen.

De Pixel 3a wordt voorzien van een koptelefoonaansluiting, terwijl bij de duurdere Pixel-smartphones een USB-C- of bluetoothkoptelefoon moet worden gebruikt.

In de VS verschijnt het kleinere model voor 399 dollar (omgerekend 357 euro). Voorlopig verschijnen de telefoons niet in Nederland. Ook de eerdere Pixel-smartphones van Google zijn hier nog altijd niet officieel verkrijgbaar.