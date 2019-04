Apple zou een MacBook Pro met een nieuw uiterlijk en een scherm van 16 inch niet dit jaar, maar pas eind 2020 of begin 2021 op de markt brengen, zegt de doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo tegen het Chinese Economic Daily News, meldt MacRumors dinsdag.

De analist voorspelde eerder dat er "ergens in 2019" MacBooks met "een volledig nieuw ontwerp" geïntroduceerd zouden worden, maar stelt die verwachting nu bij.

Hij weet op basis van anonieme contacten vaak juiste informatie over nog niet verschenen Apple-producten te melden. Het is niet duidelijk of Apple de vernieuwde MacBook Pro heeft uitgesteld of dat de analist in eerste instantie over onjuiste informatie beschikte.

Los van een scherm met een formaat van "rond de 16 inch" is er nog weinig bekend over het ontwerp van de nieuwe MacBook Pro. Zo meldt de analist nog niks over het geplaagde toetsenbord van de huidige generatie MacBooks en MacBook Pro-modellen.

Apple bood excuses aan voor problemen met toetsenbord

Het zogenoemde vlindertoetsenbord van die MacBooks kan vastlopen door kleine hoeveelheden stof of kruimels. Apple bood onlangs excuses aan voor die aanhoudende problemen en vervangt kosteloos de toetsenborden van getroffen MacBooks.

De huidige MacBook werd in 2015 geïntroduceerd, waarna de MacBook Pro-lijn in 2016 vernieuwd werd. Apple biedt momenteel MacBooks aan met schermen van 12, 13 en 15 inch.

De analist voorspelt daarnaast opnieuw dat Apple nog deze zomer met een scherm van 31 inch met 6K-resolutie komt. Het schermpaneel zou door LG gemaakt worden, op basis van miniledtechnologie. Apple verkocht jarenlang eigen computerschermen, maar stopte daar in 2016 mee.