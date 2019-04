Op zaterdag 6 april worden sommige navigatieapparaten getroffen door een soort van millenniumbug. Wat voor invloed heeft die softwarefout precies, en welke gps-systemen zijn erdoor getroffen?

Makers van navigatieapparatuur noemen het de grote 'GPS Week Number Rollover' (WNRO). Oudere gps-apparatuur van over de hele wereld zal zijn interne klok automatisch herstarten, wat kan zorgen voor communicatieproblemen met satellieten.

Wat gaat er precies gebeuren?

De interne klokken in gps-systemen tellen omhoog tot 1.024 weken, waarna ze worden gereset. Dat komt neer op een periode van 19,7 jaar, die op 6 april 2019 wordt bereikt. De teller komt op die dag weer op nul te staan, waardoor de apparatuur in theorie denkt dat het augustus 1999 is.

De softwarefout is te vergelijken met de millenniumbug, die computersystemen in de war kon schoppen toen het jaar 2000 begon. Toen werd rond de millenniumwissel gevreesd dat bijvoorbeeld ziekenhuizen en vliegvelden plat kwamen te liggen.

De gevolgen van de WNRO zijn gelukkig veel minder verstrekkend: gps-systemen verliezen voornamelijk de mogelijkheid om de ingebouwde klok te gebruiken.

Wat voor effect heeft dit op mijn navigatieapparaat?

Fabrikant Garmin benadrukt dat alleen de klokfuncties kapot kunnen gaan. "De nauwkeurigheid van de positionering wordt niet beïnvloed", schrijft het bedrijf op zijn website. "Het apparaat blijft dezelfde positioneringsprestaties leveren als vóór de rollover."

Omdat de klok en kalender niet goed werken, kan getroffen apparatuur bij een autorit niet langer voorspellen hoe laat je precies arriveert. Apparatuur is daarnaast niet meer in staat om na zonsondergang een donkere gebruikersinterface te laten zien. Het systeem weet immers niet meer wanneer de zon ondergaat.

Welke gps-apparaten zijn getroffen door de WNRO?

Niet alle navigatiesystemen hebben last van de softwarefout. Een TomTom-woordvoerder vertelt aan NU.nl dat nieuwe apparatuur geen problemen zal ondervinden en dat het gros van hun oudere navigatiesystemen een software-update heeft gekregen om de WNRO te bestrijden.

"Een zeer klein aantal apparaten echter, dat meer dan acht jaar oud is, zal nog steeds normaal navigeren, maar de timingfunctie zal niet meer werken", aldus de woordvoerder. Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel gebruikers er precies getroffen zijn. "Meestal is het een uitzondering als iemand zo’n oud apparaat nog gebruikt."

TomTom biedt klanten met een systeem dat meer dan acht jaar oud is de mogelijkheid om een nieuw model met korting aan te schaffen.

Ook Garmin benadrukt dat slechts een klein aantal apparaten last krijgt van de WNRO. "Uit onze tests blijkt dat het merendeel van de Garmin gps-toestellen geen problemen zal ondervinden." Het is onduidelijk bij hoeveel gevallen het volgens Garmin wel mis zal gaan. Het bedrijf belooft bij klanten individueel te gaan helpen door getroffen klanten, om een passende oplossing te vinden.

Navigatie-apps op smartphones zullen in de meeste gevallen niks van de kalenderreset gaan merken, omdat deze continu via het internet bijgewerkt kunnen worden.

Wat moet je doen?

Kijk goed of je navigatiesysteem via het internet bijgewerkt kan worden. Dat kan via bijvoorbeeld een wifi-verbinding, of door een usb-stick met een update aan het apparaat te bevestigen. Op de website van de fabrikant is vaak te lezen of dit mogelijk is.

Kan je gps-systeem updaten, dan is de kans groot dat je geen last zal hebben van de WNRO. Kan dat niet? Dan ondervind je mogelijk alsnog problemen. Kijk in dat geval op de website van de maker om te zien of zij je alsnog kunnen helpen.