KPN biedt vanaf dinsdag een app voor smart-tv's aan waarmee klanten draadloos televisie kunnen kijken.

Met de app hebben smart-tv's alleen een internetconnectie nodig om toegang te krijgen tot televisiekanalen en zijn doosjes en verdere bedrading niet meer nodig. De app heeft een zoekfunctie met genrefiltering en de gebruikelijke smart-tv-functionaliteit, zoals pauzeren en terugkijken.

De app is gericht op alle klanten die internet en tv via KPN ontvangen en is geschikt voor recente Samsung smart-tv's van 2017 of later. KPN wil de app later dit jaar uitrollen naar andere modellen.

Het bedrijf wil de app in de toekomst gaan aanpassen op basis van reacties van gebruikers. KPN bood al eerder een dergelijke internet-tv-app aan voor tablets en smartphones, iTV.