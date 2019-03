Op een webpagina van Google is de nog onaangekondigde Nest Hub Max verschenen, schrijft Android Police. Het is een slim scherm met een camera.

De Nest Hub Max wordt op een pagina van de Google Store genoemd. Het apparaat heeft een HD-scherm van 10 inch en is voorzien van een camera van Nest, het dochterbedrijf van Google dat onder meer beveiligingscamera's maakt.

Met de camera wordt het huis van de gebruiker in de gaten gehouden. Bij onverwachte bewegingen of geluiden kan de Nest Hub Max een melding sturen naar de telefoon van de eigenaar.

Het apparaat bevat verder twee stereospeakers en kan ingezet worden om via de chatapp Duo van Google te videobellen.

Meer details over de Nest Hub Max ontbreken. Zo is een prijs of verschijningsdatum onbekend. Daarnaast het is onduidelijk of het scherm ook in Nederland wordt uitgebracht.