HTC gaat zijn nieuwe virtualrealitybril Vive Focus Plus op 15 april verkopen, aldus het bedrijf op een eigen conferentie in Shenzhen. De headset werkt zonder bijbehorende computer en kan bewegingen in alle richtingen registreren.

De Vive Focus Plus werd in februari gepresenteerd. Nu laat de fabrikant weten dat de gadget in april zal worden verkocht voor 800 dollar (omgerekend zo'n 700 euro).

Volgens HTC zal de nieuwe virtualrealitybril in 25 landen worden verkocht. Het is niet bekend of Nederland daar ook onder valt. De eerdere Vive Focus wordt sinds november 2018 wel in Nederland aangeboden.

De Vive Focus Plus is een van de eerste volledig zelfstandige virtualrealitybrillen die geen computer vereist en volledige bewegingen in een ruimte kan volgen. Hierdoor ziet een game of de speler bijvoorbeeld een stap naar links maakt of bukt.

De nieuwe Vive-bril heeft ook bewegingscontrollers die handbewegingen vastleggen. Het vorige model had alleen een afstandsbediening om spellen mee te spelen.

Concurrentie van Facebook voor de Vive Focus Plus

Facebook-dochterbedrijf Oculus werkt op het moment aan de Quest, een andere zelfstandige bril die alle bewegingen vastlegt. Het is nog niet bekend wanneer deze precies verkocht zal worden.

De Vive Focus Plus richt zich vooralsnog op de zakelijke markt, terwijl de Quest een consumentenproduct moet worden.