Week van NUtech Podcast Wat heb je aan een 5G-telefoon zonder 5G-netwerk? NU.nl-techredacteuren Stan Hulsen en Rutger Otto bezochten de telecombeurs Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Vanaf een terras in de Spaanse zon bespreken we in deze Week van NUtech 5G, opvouwbare schermen en spionageaantijgingen aan het adres van het Chinese Huawei.