Apple zou mogelijk eind dit jaar al beginnen met de productie van zijn augmentedrealitybril. De bril gaat volgens de doorgaans goed ingevoerde analist Ming-Chi Kuo uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 in productie, meldt 9to5Mac.

De eerste AR-bril van Apple zal zwaar afhankelijk zijn van de iPhone, zegt Kuo, die vaak correcte informatie weet te melden over nog niet verschenen Apple-producten en de planning van het bedrijf. Bij AR worden er via transparante glazen virtuele objecten in de echte wereld geprojecteerd.

De bril van Apple zou enkel als scherm fungeren, terwijl alle computertaken door de iPhone worden verzorgd. De telefoon rendert de AR-beelden en zorgt voor de internetverbinding en de locatie. Gebruikers zouden hun iPhone dan wel in hun zak kunnen laten zitten. Waarschijnlijk werkt het koppelen van de bril en de iPhone draadloos, zoals dat ook tussen de Apple Watch en de iPhone gaat.

Door al het denkwerk aan de iPhone over te laten, zou Apple het gewicht van de bril laag willen houden. Andere AR-brillen, zoals de Microsoft HoloLens, werken volledig zelfstandig, maar zijn daardoor wel relatief groot en zwaar.

AR-bril volgens Tim Cook 'grote revolutie'

Apple werkt volgens geruchten al een aantal jaar aan een augmentedrealitybril. iOS heeft al steeds uitgebreidere AR-functies, die onder meer gebruikmaken van de dieptesensoren van nieuwere iPhones. Apple kocht in augustus 2018 nog een bedrijf dat gespecialiseerd is in lenzen voor AR-brillen.

Een verschijning in 2020 komt overeen met eerdere geruchten van Bloomberg en CNET. Bronnen van beide media spraken van een verschijning van op z'n vroegst in 2020. Toen werd gesproken over een scherm met 8K-resolutie voor elk oog, een veel hogere resolutie dan in huidige VR- en AR-brillen.

Apple-CEO Tim Cook spreekt al jaren enthousiast over de grote belofte van AR en ziet er een revolutie in die zo groot is als die van de smartphone. Wel zei Cook eind 2017 dat de technologie voor een goede AR-bril destijds nog niet bestond.