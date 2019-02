Microsoft-CEO Satya Nadella verdedigt het gebruik van de HoloLens door het Amerikaanse leger. Medewerkers van het techbedrijf hebben er moeite mee dat het product waar zij aan werken mogelijk wordt ingezet voor dodelijke doeleinden.

Nadella zegt tegen CNN dat hij in gesprek blijft met zijn werknemers. "We hebben de beslissing genomen dat we technologie niet gaan achterhouden voor instituten die we hebben verkozen in democratieën en onze vrijheden beschermen", zei de Microsoft-CEO tijdens telefoonbeurs Mobile World Congress.

"We zijn erg transparant geweest over onze beslissing en we blijven de dialoog aangaan", zei Nadella over het vraagstuk. Medewerkers hebben de bedrijfstop van Microsoft onlangs in een open brief gevraagd te stoppen met het leveren van de HoloLens aan het leger van de Verenigde Staten.

De medewerkers zeggen dat zij "niet bij Microsoft zijn gaan werken om wapens te ontwikkelen". Meer dan honderd medewerkers hebben de brief ondertekend.

Slagveld beter bekijken

Microsoft sloot in november 2018 een overeenkomst met het leger van de Verenigde staten, voor 479 miljoen dollar (429 miljoen euro). Microsoft ontwikkelt speciale toepassingen voor de HoloLens voor het leger en levert volgens het contract 100.000 exemplaren.

De HoloLens is een augmentedrealitybril, waarbij via een transparant vizier virtuele objecten als aanwijzingen over de echte wereld worden geprojecteerd. De bril wordt ook gebruikt door onder meer het Israëlische leger. Commandanten kunnen met de bril een beter overzicht van het slagveld krijgen en veldmedici kunnen artsen met de bril beter om hulp vragen, zegt het land.

Microsoft kondigde tijdens Mobile World Congress de HoloLens 2 aan, die opnieuw op professioneel gebruik en niet op consumenten gericht is. De nieuwe bril heeft onder meer een bredere kijkhoek, zou comfortabeler moeten zijn en kost 3.500 dollar.

​