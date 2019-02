Zowel Micron als SanDisk brengt dit jaar voor het eerst microSD-kaartjes op de markt die mobiele telefoons voorzien van 1 terabyte aan opslagruimte, kondigden de bedrijven maandag aan op smartphonebeurs MWC.

De zogeheten microSDXC-kaartjes bevatten bijna twee keer zo veel opslagcapaciteit als het grootste microSD-kaartje tot nu toe: de 512-gigabytekaart van Integral Memory. Ze zijn wel prijzig: de 1 TB-opslagkaart van SanDisk zal 500 dollar (440 euro) gaan kosten en is vanaf april te koop.

Er zijn nog weinig details bekend over de microSD van Micron. Die zal ergens in het tweede kwartaal van dit jaar in de schappen liggen, maar over de prijs laat het bedrijf nog weinig doorschemeren.

Het kaartje van SanDisk kan sneller worden afgelezen dan die van Micron; 160 MB per seconde, tegenover 100 MB per seconde. De schrijfsnelheid is wel iets lager, namelijk 90 MB per seconde tegenover de 95 MB van Micron.

Een microSD-kaart wordt gebruikt om de opslagcapaciteit van mobiele apparaten, zoals een telefoon of tablet, te verhogen.