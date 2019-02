Tienduizenden slimme huizen, kantoren, hotels en andere gebouwen zouden eenvoudig te hacken zijn als ze met het internet verbonden zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Daan Keuper van beveiligingsbedrijf Computest, meldt de NOS.

Van de kwetsbare gebouwen staan er dertienhonderd in Nederland. Keuper zegt dat hackers zonder al te veel moeite en zonder toestemming de smarthomesystemen in deze huizen kunnen bedienen.

De gebouwen gebruiken de KNX-standaard om hun slimme apparatuur met elkaar te verbinden. Hiermee worden bijvoorbeeld klimaatsystemen en slimme lampen met elkaar gekoppeld.

In een slim huis kan apparatuur met elkaar en met het internet worden gekoppeld. Hierdoor kan bijvoorbeeld het licht automatisch worden ingeschakeld als de zon ondergaat, of gaat de thermostaat aan als iemand binnenloopt.

Nog nooit beveiligd

De KNX-standaard is al 24 jaar oud en is nooit beveiligd. Daarom is het voor hackers makkelijk om binnen te dringen als apparaten met deze standaard met het internet worden verbonden.

Een hacker kan hierdoor bijvoorbeeld alle lampen aan- of uitzetten. Ook is het mogelijk om de thermostaat op een hoge temperatuur in te stellen.

Het smarthomeprotocol wordt vooral gebruikt in apparatuur van bedrijven en huizen in het hogere segment, beweert Keuper. Slimme apparatuur van bijvoorbeeld Philips en Nest verbindt via een beveiligde standaard met het internet.