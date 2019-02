De ontslagen Oculus-oprichter Palmer Luckey verstuurt gratis reparatiekits waarmee de door hem geïntroduceerde Rift-virtualrealitybril gerepareerd kan worden.

Met de kit kan een probleem met de koptelefoon op de Oculus Rift worden opgelost. Bij vroege modellen van de bril kan de geluidsverbinding aan de rechterzijde wegvallen.

"De Oculus Rift is niet perfect", schrijft Luckey op zijn blog. "Sommige problemen komen door designkeuzes die we hebben gemaakt, maar andere zijn fouten waar we pas na de verkoopstart achterkwamen. Ik verstuur deze kits omdat ik het rot vind voor getroffen klanten die hem niet langer kunnen gebruiken."

Getroffen gebruikers kunnen de topman e-mailen om een reparatiekit te ontvangen.

Ontslagen door Facebook

Luckey was een van de oprichters van Oculus, de maker van een virtualrealitybril die met pc's verbindt. De bril werd eerst via een crowdfundcampagne op Kickstarter gefinancierd. Uiteindelijk nam Facebook de start-up in 2014 voor 2 miljard dollar (bijna 1,8 miljard euro) over.

Facebook heeft nooit officieel een reden gegeven voor het vertrek van Luckey. Meerdere ingewijden vertelden eind vorig jaar aan The Wall Street Journal dat hij was ontslagen nadat hij geld had gedoneerd aan internettrollen die Hillary Clinton zwartmaakten.

De oud-topman werkt op het moment aan technologie voor grensbeveiliging.