De Chinese dronemaker DJI gaat de vliegmogelijkheden rond Europese luchthavens beperken. In 32 landen, waaronder Nederland, wil het bedrijf het moeilijker maken om rond landingsbanen te vliegen.

DJI wil met een ingebouwde techniek waarmee vliegen in bepaalde zones beperkt wordt, voorkomen dat drones rond landingsbanen gaan vliegen. Het werkt als een soort virtueel hek.

De beperking houdt in dat DJI om elke landingsbaan een rechthoekige zone instelt met een breedte van 1,2 kilometer. Aan weerszijden van het rechthoek bevindt zich een driehoekige zone waar drones ook niet mogen vliegen, omdat die ruimte door vliegtuigen gebruikt wordt om op te stijgen of te landen.

DJI is wereldwijd marktleider op het gebied van consumentendrones. Het bedrijf gaat de virtuele hekken vanaf eind februari over Europese landen uitrollen. Om de beperking in te stellen, moeten dronebezitters hun apparaat en bijbehorende app updaten.

Eind december werd het vliegverkeer rond luchthaven Gatwick bij Londen meerdere malen stilgelegd na meldingen over drones. Een koppel dat in eerste instantie werd verdacht van het besturen van de apparaten, werd later onschuldig bevonden en vrijgelaten.