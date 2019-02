De slimme speaker van Google krijgt een functie om consumenten te helpen met het plannen van bezoeken aan Pathé-bioscopen.

Gebruikers kunnen onder andere informatie opvragen over het filmaanbod, de synopsis van de verschillende films en de locaties van nabijgelegen bioscopen. Ook kan het systeem doorgeven of een film volgens de Kijkwijzer geschikt is voor kinderen.



De 'stem' van de Pathé-module is vernoemd naar de mascotte van het bedrijf, Charlie de Haan. Charlie is te activeren met de zin 'Hey Google, praat met Pathé'.



Google Assistent kon in eerste instantie alleen op smartphones gebruikt worden, maar is sinds eind vorig jaar ook in Nederland op de slimme speaker Google Home beschikbaar. De digitale assistent spreekt sinds vorig jaar Nederlands.