Nederlanders hebben steeds meer slimme apparaten in huis. In Nederlandse huishoudens is voor 1,7 miljard euro aan dergelijke apparaten aanwezig, blijkt dinsdag uit een rapport van marktonderzoeker Multiscope.

Vorig jaar is de smarthomemarkt met 70 procent gegroeid, blijkt uit het onderzoek onder 4.700 Nederlanders.

In totaal hebben 2,8 miljoen huishoudens een smarthomeproduct in huis. De meeste apparaten komen voor in de categorie energie en verwarming, wat te maken heeft met de toename van het aantal slimme thermostaten.

Verder installeren meer mensen slimme schakelaars en verlichting in hun huis. Mannen tussen de 18 en 49 jaar besteden het meest aan smarthomeproducten.

Gemakkelijk en efficiënt

De belangrijkste reden voor de aanschaf van dergelijke apparaten is comfort. Daarnaast is kostenbesparing een belangrijkste motivatie voor het installeren van slimme apparaten.

Ook zijn Nederlanders positiever geworden over het op afstand besturen van apparaten in hun huis. 27 procent van de ondervraagden vindt domotica een goede ontwikkeling.