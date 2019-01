De overgrote meerderheid van de Nederlandse automobilisten (84 procent) wil dat de data die hun auto genereert, worden beschermd door privacyregels. Dat blijkt uit een peiling van de ANWB onder tienduizend leden.

Auto's zijn een bron van (technische) informatie, onder meer doordat nieuwe auto's steeds vaker zijn voorzien van internet (connected cars). Fabrikanten kunnen daar van alles uit afleiden over het rijgedrag, vaak zonder dat de autobezitter het weet.

Ook garages gebruiken de info, bijvoorbeeld om de autobezitter een herinnering te sturen voor een onderhoudsbeurt.

De respondenten zijn wel bereid sommige voertuiggegevens te delen, bijvoorbeeld over hun locatie in geval van pech, maar willen wel zelf beslissen met wie ze die delen. Ze zijn bezorgd over hackaanvallen en commercieel gebruik van hun gegevens.

De ANWB is over de bescherming van autodata in gesprek met partijen in Den Haag en in het Europees Parlement.