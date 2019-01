Een studententeam van de TU Eindhoven heeft een zelfrijdende raceauto gebouwd. Uiteindelijk moet het systeem beter rijden dan menselijke bestuurders.

De auto is ontwikkeld door University Racing Eindhoven (URE) en kan over een baan rijden zonder menselijke bestuurder. Dion Engels van URE zegt dat het systeem nog niet volledig robuust is en soms nog pionnen raakt. "Dat is een kwestie van testen en finetunen."

Uiteindelijk moet de auto in 2,3 seconden een snelheid van 100 kilometer per uur kunnen bereiken.

Het team werkte ruim een jaar aan het zelfrijdsysteem, zegt Engels tegen NU.nl. "We begonnen in september 2017 en in december maakten we de rit die in de video te zien is." Daarin is te bekijken hoe de auto zelfstandig op een baan rijdt. In de toekomst zal de auto meedoen aan wedstrijden in de Formula Student-competitie.

Sensoren en camera's herkennen de baan

Het systeem voor zelfstandig rijden is nieuw, de auto gaat al langer mee. Het team gebruikte de wagen drie jaar geleden al in wedstrijden, maar is inmiddels voorzien van technologie om hem zelfrijdend te maken. Twee LIDAR-sensoren scannen de baan en een computer verwerkt gegevens die worden verzameld.

"Camera's herkennen de kleur van pionnen, zodat de auto weet waar de zijkanten van de weg zijn", zegt Engels. "We maken gebruik van een mechanisch systeem. Kleine motoren op de pedalen en het stuur zorgen dat de auto beweegt."

Het team uit Eindhoven ontwikkelt de autonome systemen verder, "zodat de auto uiteindelijk beter presteert dan de beste chauffeurs op de weg". Het systeem moet veel sneller beslissingen kunnen nemen dan menselijke bestuurders, om het aantal ongelukken op de openbare weg terug te dringen.