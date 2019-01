In de testsoftware van iOS 12.2 zijn aanwijzingen gevonden voor een nieuwe iPod Touch en nieuwe iPads.

De aanwijzingen werden in de broncode van de bèta gevonden door de ontwikkelaar Steve Troughton-Smith, zo meldt hij op Twitter.

In de code wordt verwezen naar de iPod 9,1, een nog onbekende versie van de muziekspeler van Apple. De huidige versie van de iPod Touch staat bekend als iPod 7,1. De laatste iPod Touch verscheen in 2015.

Volgens Troughton-Smith wijst niets in de code erop dat de iPod Touch wordt voorzien van gezichtsherkenning via Face ID. Die techniek is aanwezig in de nieuwste iPhones en te vinden in de recentste iPad Pro. Met het systeem wordt een 3D-scan van het gezicht gemaakt om het toestel te ontgrendelen. Verder zou een vingerafdrukscanner in de vorm van Touch ID niet op de nieuwe iPod Touch aanwezig zijn.

Geruchten dat er een nieuwe iPod Touch op komst is, zijn er al langer. Enkele weken geleden schreef het Japanse Macotakara op basis van anonieme bronnen dat het apparaat er komt. Het zou een goedkoop alternatief worden voor iPhones en iPads, zonder de mogelijkheid om er een simkaart in te stoppen.

Aanwijzingen voor iPads en AirPods

Troughton-Smith vond ook informatie over vier nieuwe iPads waaraan Apple zou werken. De ontwikkelaar acht het mogelijk dat het gaat om een nieuwe iPad mini en een 9,7-inchmodel. De tablets krijgen naar verluidt geen Face ID.

In de nieuwe testsoftware van iOS 12.2 werden deze week ook aanwijzingen gevonden voor nieuwe AirPods. De draadloze oordoppen zouden een betere koppeling met Siri krijgen.