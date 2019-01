Samsung heeft een oleddisplay van 15,6 inch gepresenteerd. De laptopschermen gaan volgende maand in productie.

Het scherm biedt een 4K-resolutie, maakt Samsung Display bekend. De displays zijn bedoeld voor duurdere laptops van fabrikanten.

Laptops hebben doorgaans een lcd-scherm. In vergelijking toont een oledscherm diepere zwartwaarden, is het beeld helderder en toont het scherm meer kleuren. Samsung Display noemt het nieuwe scherm geschikter voor gamers en mensen die hun scherm buiten willen gebruiken.

Vooralsnog gaat het om schermen van 15,6 inch. Het is niet bekend of Samsung ook andere formaten zal produceren. Het is ook nog onduidelijk in welke laptops het display komt. Samsung maakt zelf ook laptops, maar die zijn in Nederland niet te koop.

Samsung Display maakt niet bekend hoe de schermen worden gemaakt. Verder rept het bedrijf met geen woord over het gevaar op 'inbranders', een bekend probleem van oledschermen. In die gevallen blijven logo's en teksten die altijd op dezelfde plek worden weergegeven na verloop van tijd staan in het scherm. Daardoor blijven ze ook zichtbaar als het beeld verandert.