Spotify is van plan om later dit jaar een muziekspeler uit te brengen die werkt met stembediening.

Het apparaat zou 100 dollar (omgerekend 88 euro) gaan kosten, schrijft The Financial Times op basis van ingewijden. Hoe de gadget gaat heten en wanneer hij op de markt komt, is niet bekend.

Naast stembediening is de muziekspeler voorzien van een aantal knoppen die gekoppeld zijn aan afspeellijsten. Het apparaat kan via bluetooth aan de geluidsinstallatie van een auto worden verbonden.

Spotify heeft niet op de geruchten gereageerd. Ook Flex, de hardwarefabrikant die het apparaat voor Spotify zou maken, wilde er niets over kwijt.

In 2018 bleek al dat Spotify plannen had om een muziekspeler voor in de auto uit te brengen, toen het bedrijf per ongeluk een advertentie aan enkele gebruikers liet zien. Daaruit viel op te maken dat de speler aan het ventilatierooster op het dashboard bevestigd werd.