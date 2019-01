Facebook gaat medewerkers die positieve recensies van zijn videochatscherm Portal op Amazon hebben geplaatst instrueren om die berichten te verwijderen.

Het is nooit de bedoeling geweest dat Facebook-medewerkers het product op Amazon aanprezen, zegt topman Andrew Bosworth op Twitter in een reactie op de ontdekking door een columnist van The New York Times.

De columnist, Kevin Roose, ontdekte dat de namen van recensies van de Facebook Portal overeenkomen met namen van Facebook-medewerkers. Amazon verbiedt bedrijven om hun medewerkers, of hun vrienden of familie, recensies voor eigen producten achter te laten.

Facebook introduceerde de Portal in oktober. Met het apparaat, dat alleen in de Verenigde Staten te koop is, kunnen gebruikers videobellen. De Portal is voorzien van een microfoon en speakers die op spraak gericht zijn.

Wil jij elke zaterdag het beste van de economie- en techredactie in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze Zaken van Morgen-nieuwsbrief!