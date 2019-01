Apple zou voor het eerst sinds 2015 werken aan een nieuw model van de iPod Touch.

Dat beweert het Japanse Macotakara op basis van niet nader genoemde bronnen.

De nieuwe iPod moet een goedkoop alternatief voor iPhones en iPads worden. De huidige iPod Touch wordt voor 229 euro verkocht en is daarmee het goedkoopste mobiele iOS-apparaat dat Apple aanbiedt. De hardware is in de afgelopen jaren echter verouderd.

De iPod Touch is sinds de eerste versie in 2007 al een goedkoop alternatief voor de iPhone. Het apparaat is qua hardware grotendeels gelijk aan iPhones, maar dan zonder de mogelijkheid om er een simkaart in te stoppen.

De bronnen van het Japanse blog beweren ook dat de volgende iPhone vermoedelijk een usb-c-aansluiting krijgt. Die poort zit al in de nieuwe iPad Pro. Huidige iPhones gebruiken de Lightning-aansluiting van Apple zelf.