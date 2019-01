De verkoop van cassettebandjes is de afgelopen vijf jaar vervijfvoudigd, zegt de naar eigen zeggen enige overgebleven cassettebandjesfabriek van de Benelux.

In 2018 werden ruim 21.425 cassettebandjes verkocht. Dat zijn er vijf keer zo veel als in 2013. Toen verkocht De Bandjesfabriek slechts 4.160 cassettebandjes.

Iets meer dan de helft van de productie in 2018 werd voorbespeeld in opdracht van artiesten en platenlabels. De rest werd blanco verkocht aan thuisgebruikers en kleinschalige labels of artiesten die zelf muziek op cassette uitbrengen.

Volgens De Bandjesfabriek draagt de drang om een fysiek product te bezitten bij aan de stijgende verkoop. "Je ziet dat ook bij de verkoop van vinyl: mensen zijn trots om iets te bezitten", zegt Thomas Baur, oprichter van het bedrijf, tegen NU.nl. "Het is een stuk fysieke beleving van de muziek."

"Mensen zetten zich af tegen digitale media", vermoedt Baur. "Digitaal is toch te klinisch: het is te schoon. In tegenstelling tot analoog geluid zit er geen ruis in, terwijl dat bijdraagt aan de emotionele beleving van muziek."

Het bedrijf stelt dat ook bekendere artiesten en grotere platenlabels weer belangstelling krijgen voor het cassettebandje. "Zo werd het debuutalbum van Spinvis dit jaar voor het eerst op cassettebandje uitgebracht in een oplage van duizend stuks", geeft de producent als voorbeeld.