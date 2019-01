Het Chinese bedrijf Nreal biedt een augmentedrealitybril die niet veel groter is dan een normale bril. Dat levert een indrukwekkend resultaat.

De bekendste augmentedrealitybrillen van dit moment zijn de HoloLens van Microsoft en de Magic Leap One van Magic Leap. Deze headsets projecteren beelden op hun brilglazen, waardoor dragers een virtuele laag over de werkelijkheid zien.

Het nadeel van deze brillen is dat ze behoorlijk groot zijn. Daardoor zijn ze direct een stuk minder draagbaar. De Nreal Light is een stuk kleiner en lijkt qua ontwerp veel meer op een normale zonnebril, maar wel eentje die iets meer naar voren uitsteekt.

De Nreal Light werd getoond op gadgetbeurs CES in Las Vegas, waar wij hem alvast konden uitproberen.

De bril weegt 85 gram. Dat is heel licht voor een augmentedrealitybril, al drukt hij wel meer op je neus dan een normale bril. Aan de Nreal Light zit een kabel die naar een klein kastje dat gemakkelijk in een broekzak past leidt. Hierin zit de accu en processor. Het werd niet duidelijk hoelang het apparaat meegaat op een lading, al gingen de kastjes op de stand vrij veel rond om aan het stopcontact te hangen. Ook werd de gadget behoorlijk snel warm.

Op het kastje zit een ronde afstandsbediening die er afgenomen kan worden voor draadloze bediening van de bril. De afstandsbediening toont dan een laser die alleen via de bril zichtbaar is en waarmee de gebruiker door menu's navigeert. De bovenkant bestaat uit een grote knop waarmee geselecteerd worden.

Scherp beeld en overtuigende toepassingen

De bril toont 1080p-beeld door twee glazen met een prima gezichtsveld van 52 graden. Tijdens de korte demo oogden de beelden behoorlijk scherp en helder. Een video van een Chinese popgroep was zonder problemen te bekijken. Zeker op een donkere muur zag dat er goed uit. Omdat de beelden op het glas geprojecteerd worden, blijft de omgeving altijd zichtbaar.

Uit de pootjes van de bril kwam geluid, wat redelijk klonk. Door geen oordoppen te gebruiken, bleef ook het omgevingsgeluid te horen. Voor omstanders is dat overigens minder fijn, want het geluid via de pootjes sloot niet erg af, waardoor we ook de audio bij de buurman konden horen.

Bij een andere demo konden we een kat het laserpuntje vanuit onze afstandsbediening laten volgen. Daarbij herkende de bril niet alleen de grond, maar ook de hogergelegen tafel. Daar sprong de kat op en af als hij erlangs werd geleid. Door andere objecten in de demokamer liep het virtuele dier heen. De ondergrond moet dan ook duidelijk plat zijn om geregistreerd te worden.

Als laatste keken we naar een lamp in de demoruimte, die gekoppeld bleek te zijn met de bril. In augmented reality verscheen een kleurenschijf. Door met de afstandsbediening op een kleur te klikken, veranderde de kleur van de lamp in het echt.

De prijs van een hoogwaardige smartphone

Een woordvoerder van Nreal zegt dat er uiteindelijk meer apps beschikbaar komen voor de bril. Mogelijk zal de hardware van de headset later apart beschikbaar komen, zodat fabrikanten er eigen software op kunnen zetten.

De Nreal Light verschijnt in juli in de Verenigde Staten. Een Nederlandse datum is niet bekend. Het bedrijf deed een beetje geheimzinnig over de prijs en noemde het "ongeveer de prijs van een hoogwaardige smartphone". Toen wij 800 dollar zeiden, werd het bedrag door de woordvoerder verhoogd naar "rond de 1.000 dollar". Dat is alsnog een stuk goedkoper dan de Magic Leap (2.295 dollar) en de HoloLens (vanaf 3.000 dollar).

Dit apparaat is makkelijker mee te nemen dan de concurrenten, biedt ongeveer dezelfde beeldkwaliteit en is goedkoper. Daarnaast ziet het er simpelweg een stuk minder vreemd uit dan een groter scherm voor het gezicht. Het is afwachten wat voor toepassingen het bedrijf precies zal bieden, maar deze eerste indruk is alvast veelbelovend.