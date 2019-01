Gadgetbeurs CES heeft een prijs voor een seksspeeltje teruggetrokken omdat het "immoreel, obsceen of ongepast" is. De maker ervan is ook niet meer welkom op de beurs.

De Osé, een vibrator die handsfree gebruikt kan worden, kreeg in oktober 2018 een ereprijs in de Innovation Awards. Deze prijsuitreiking wordt georganiseerd door de Consumer Technology Association (CTA), het bedrijf dat de gadgetbeurs CES in Las Vegas organiseert.

CES is een van de grootste gadgetbeurzen ter wereld, die jaarlijks plaatsvindt in Las Vegas. Dit jaar is de beurs van 8 tot en met 11 januari.

Omdat de vibrator robottechnologie van Oregon State University gebruikt, werd hij uitgeroepen tot een van de beste robots of drones die op de beurs getoond zouden worden.

De prijs werd iets later echter teruggetrokken door de organisatie. Het bedrijf achter de vibrator kreeg te horen dat deelnemers die "immoreel, obsceen of ongepast" zijn en "niet aansluiten bij het imago van de CTA" worden gediskwalificeerd.

Een woordvoerder van de CTA bevestigt dat de prijs is ingetrokken. "Het product past niet binnen onze bestaande categorieën en had nooit een prijs mogen krijgen."

Osé helemaal niet welkom op CES

Volgens TechCrunch mag de Osé helemaal niet op CES worden getoond om vergelijkbare redenen. Een woordvoerder zegt enkel dat "ze niet binnen een productcategorie passen".

Lora Haddock, de oprichter van Osé-maker Lora DiCarlo, beschuldigt de gadgetbeurs van seksisme. "Het lijkt erop dat er andere regels zijn voor bedrijven die producten maken voor een bepaald geslacht. Een seksrobot voor mannen en virtualrealityporno worden geprezen, terwijl gadgets voor vrouwen worden geweerd."