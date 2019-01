Vijftig Nederlandse start-ups staan dit jaar op de techbeurs CES in Las Vegas. NU.nl licht een aantal bedrijven uit.

Prins Constantijn en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) openden dinsdag de Holland Tech Square, een plek op de CES waar de vijftig start-ups uit Nederland hun producten tonen.

Vertegenwoordigers van de jonge bedrijven laten bezoekers zien hoe ze proberen te innoveren. Daarnaast is het tentoonstellen van hun producten ook een manier om potentiële klanten en investeerders aan zich te binden.

Vertaalkastje Travis ondersteunt honderd talen

Een van de Nederlandse start-ups is Travis, een Rotterdams bedrijf dat een vertaalkastje maakt. Het apparaat kan gesprekken overzetten in honderd talen. De gebruiker spreekt in zijn eigen taal en een stem herhaalt hetzelfde in een andere taal.

Er zijn volgens Rogier Keijzer van Travis een aantal redenen om het kastje te gebruiken in plaats van een vertaaldienst zoals Google Translate.

"Er zitten goede microfoons in en we zijn niet gebonden aan één vertaalplatform", zegt hij. Die microfoons zitten op de boven- en onderkant en registreren ook spraak op plaatsen met veel omgevingsgeluid. "Daarnaast wil je niet altijd je dure telefoon uit handen geven en gaat dit apparaatje lang mee op een volle lading."

Travis heeft een oplaadbare batterij die in stand-bymodus vier tot vijf dagen meegaat. Bij constant gebruik komt het neer op twaalf uur. Het werkt met een 4G-simkaart of via wifi. Er is ook een offlinemodus, maar dan ondersteunt het apparaat slechts de twintig meest gesproken talen. Daar zit Nederlands niet bij.

"De politie gebruikt Travis al", zegt Keijzer. "Bijvoorbeeld als een aangehouden verdachte geen Nederlands spreekt. Daarnaast kan het apparaat gebruikt worden in hotels of in ziekenhuizen, zodat er niet iemand mee hoeft om te vertalen." Het apparaat kost 249 euro.

Met Zoi krijgen gebruikers live ondertitels

Naast Travis, staat ook vertaalstart-up Zoi op de CES. Dit platform spreekt niet, maar schrijft live ondertitels bij gesproken woord. "Het werkt vooralsnog in zes talen", zegt Kevin Oranje. "We hebben deze eerste talen gekozen op basis van de vraag. Uit Japan en China komt veel interesse."

Bij een goede verbinding neemt de uitgeschreven vertaling 0,2 seconden in beslag. "Maar eigenlijk maakt vertraging weinig uit, want je verstaat sowieso niet wat de ander zegt."

Het systeem werkt met meerdere vertaalplatforms, zoals die van Google en Amazon. Een algoritme bekijkt welk systeem op dat moment voor de desbetreffende taal de beste vertaling levert.

"De dienst gaat 19 dollar (zo'n 16,50 euro, red.) per maand kosten en verschijnt in maart", zegt Oranje. Er is nog geen gratis versie. "Tegen betaling worden wel alle vertalingen opgeslagen." Dat gebeurt in losse stukjes tekst, zodat de transcripties ook achteraf gemakkelijk terug te vinden zijn.

Knuffelrobot Somnox helpt slaapproblemen op te lossen

De knuffelrobot Somnox staat eveneens op de CES. De start-up is al enkele jaren bezig en heeft inmiddels de nodige bekendheid verworven. Toch duurt het nog tot maart 2019 voordat de robot van 599 euro op de markt komt.

"We zijn nu 2,5 jaar bezig", zegt Baginda Tirtadji. "De volgende stap is de Somnox naar zo veel mogelijk mensen brengen."

De robot is omhuld door een zacht, pindavormig kussen. Het apparaat zet subtiel uit en krimpt dan weer om een ademhaling na te bootsen. De gebruiker legt de Somnox tegen zich aan, alsof het een partner is. "Dan wordt de focus op een natuurlijke manier op de ademhaling van de robot gelegd. De gebruiker gaat daar op een natuurlijke manier in mee en dat zorgt ervoor dat je sneller in slaap valt."

Het bedrijf richt zich op stressgerelateerde slaapproblemen bij mensen. In de toekomst kan de Somnox mogelijk ook helpen bij slaapproblemen van bijvoorbeeld onrustige, dementerende ouderen. Tirtadji hoopt dat de Somnox uiteindelijk erkenning krijgt als medisch product, zodat de robot betaalbaarder wordt. "Op termijn hopen we samen te werken met zorginstellingen. Maar dat is toekomstmuziek."

Roader filmt korte highlights van de dag

De makers van de draagbare camera Roader zijn eveneens op de beurs te vinden. Het apparaat kan aan een koord om de nek worden gehangen en maakt video's van twintig seconden. De gebruiker kan dit doen via een druk op de knop. De camera neemt niet alleen de tien seconden na het drukken op, maar ook de tien seconden daarvoor.

Volgens oprichter Sjoerd Pitstra missen gebruikers op die manier geen moment meer. "Als je eerst je smartphone moet pakken, dan ben je vaak al te laat", zegt hij. "De Roader kan ook automatisch filmpjes maken in bepaalde situaties. De camera reageert bijvoorbeeld op geluid of kan een video maken als je op een bepaalde locatie bent."

Clipjes worden direct naar de app op een mobiele telefoon gestuurd. Vanuit de app kan de video gemakkelijk worden gedeeld in andere apps. "Dit is echt een apparaat voor de Snapchat-generatie", zegt Pitstra. Daarom kunnen video's bijvoorbeeld ook opgeleukt worden met augmentedrealitybeelden. "Dat is het idee achter de camera: het is gewoon leuk."

De Roader bevat een camera die opneemt in een beeldhoek van 120 graden. Hij neemt op in lagere kwaliteit (540 bij 720 pixels) en in hogere kwaliteit (1.280 bij 960 pixels) en gaat zes tot zeven uur mee op een volle lading.

Volgens Pitstra is de camera ook te gebruiken op een houder in de auto, zodat het apparaat een dashcam wordt. In maart verschijnt de camera in Nederland. De Roader kost 199 euro.