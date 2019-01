Google gaat fabrikanten van hardware en gadgets eenvoudiger toegang geven tot Google Assistent, de virtuele assistent van het bedrijf.

Dit geeft fabrikanten de mogelijkheid om Google Assistent gegevens van het apparaat te laten verwerken, maakt Google dinsdag bekend. De apparaten van andere fabrikanten dienen dan als een verlengstuk.

"Een partner kan bijvoorbeeld een e-inkscherm maken dat continu het weer of je agenda weergeeft, terwijl Google Assistent gebruikt wordt om gegevens van je gekoppelde slimme speaker te overhandigen", schrijft het bedrijf.

Fabrikanten die interesse hebben om de Google Assistent in hun product te verwerken, kunnen zich bij Google melden. Wanneer de eerste producten met deze koppeling op de markt komen, is niet bekend.

Wel kondigt Google een wekker van Lenovo aan die is voorzien van de virtuele assistent. Het apparaat heeft een scherm van 4 inch en kan onder meer gebruikt worden om andere verbonden apparaten te bedienen.

De Lenovo Smart Clock wordt in het voorjaar beschikbaar voor 79 dollar. Of het product ook in Europa wordt verkocht en wat het apparaat in dat geval gaat kosten, is niet bekend.

Grote bedrijven werken aan virtuele assistent

De Google Assistent is beschikbaar voor smartphones en andere apparaten, maar heeft ook stemvariant. Die kan gebruikt worden als het apparaat is voorzien van een microfoon. Gebruikers kunnen dan met hun stem een opdracht geven, die door de assistent wordt uitgevoerd.

De virtuele assistent van Google is sinds 2018 ook in het Nederlands beschikbaar. De dienst is, na Siri van Apple, de tweede virtuele assistent van een Amerikaans techbedrijf die Nederlands spreekt.

In de Verenigde Staten is de stemassistent Alexa van retailgigant Amazon de grootste concurrent voor Google. Amazon maakte onlangs bekend dat 100 miljoen apparaten van de stemassistent zijn voorzien.