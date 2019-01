Het van oorsprong Zweedse bedrijf Yubico komt met een 'wachtwoordsleutel' die werkt met iPhones en iPads.

De USB-sleutel heeft een door Apple gebruikte Lightning-aansluiting en kan in de recentste iPhones en iPads worden gestoken, maakt Yubico dinsdag bekend.

Yubico maakt zogenoemde USB-wachtwoordsleutels, die het bedrijf YubiKeys noemt. Gebruikers kunnen de sleutels in de USB-poort van een apparaat steken om bij hun accounts in te loggen. De sleutel biedt een extra beveiligingslaag boven op een wachtwoord: zonder sleutel is inloggen niet mogelijk.

Een YubiKey met de Lightning-aansluiting van Apple ontbrak tot nu toe. Gebruikers die een wachtwoordsleutel op de iPhone wilden gebruiken, moesten daarvoor een tussenstukje gebruiken. Bovendien werden daarbij niet alle YubiKey-functies ondersteund.

Naast de Lightning-aansluiting, heeft de nieuwe YubiKey ook een USB-C-aansluiting. Deze aansluiting is terug te vinden in andere Apple-producten, maar ook in recente Android-smartphones.

Onder meer Google, Facebook, Twitter en Dropbox bieden ondersteuning voor beveiliging via hardwaresleutels, waaronder de YubiKeys.

Yubico's wachtwoordsleutel voor Apple-apparaten is nog in ontwikkeling. Wanneer het product precies op de markt komt en hoe duur de sleutel wordt, is niet duidelijk.