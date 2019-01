Samsung heeft maandag zijn nieuwe televisies voor 2019 gepresenteerd. Het bedrijf liet onder meer een 98-inchtelevisie met 8K-resolutie zien.

Samsung toonde zijn nieuwe televisies tijdens een persconferentie op de CES-beurs in Las Vegas. Het 98-inchmodel is Samsungs grootste televisie tot nu toe. De QLED 8K-televisie wordt toegevoegd aan de bestaande modellen van 65 tot en met 85 inch.

Samsung maakt voor deze televisies gebruik van zijn Quantum Processor 8K-chip. Dankzij een algoritme worden beelden omgezet in 8K-kwaliteit. Dat is nodig omdat er nog nauwelijks 8K-aanbod te vinden is.

De televisies ondersteunen ook stembediening via Bixby. Daarnaast zijn ze te bedienen met de slimme luidsprekers Amazon Echo en Google Home. Google Assistent wordt later aan de tv's toegevoegd.

Eerder kondigde Samsung al aan om ondersteuning te bieden voor iTunes en AirPlay 2. Daarmee kunnen gebruikers films of series huren via Samsung-televisies en video's op de tv afspelen via een Apple-apparaat.

Het is nog niet duidelijk wat de 98-inchtelevisie gaat kosten en wanneer het toestel in Nederland verschijnt.