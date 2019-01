LG heeft een nieuwe versie van zijn oprolbare oledtelevisie getoond. De LG Signature OLED TV R werd maandag aangekondigd op technologiebeurs CES in Las Vegas.

De televisie kan met een druk op de knop worden uitgerold. Als de tv uit staat, wordt het scherm opgerold in een rechthoekige basis bewaard.

Het scherm is in drie standen te gebruiken. Met Full View wordt het scherm volledig uitgerold om het apparaat als normale televisie te gebruiken. Volgens LG wordt kunstmatige intelligentie ingezet om het beeld en geluid te verbeteren.

In Line View is de televisie gedeeltelijk opgerold. Daarop kan bijvoorbeeld een klok of muziekspeler worden getoond, waarvoor niet het complete scherm nodig is.

De Signature OLED TV R kan ook volledig worden opgerold. Het apparaat is dan te gebruiken voor audio.

Slimme stemassistenten in televisie

Het apparaat is voorzien van spraakassistent Alexa van Amazon, zodat gebruikers de tv met hun stem kunnen bedienen. Ook ondersteunt de tv HomeKit van Apple, waardoor hij te bedienen is via de Home-app of Siri.

Het is nog niet bekend wanneer de televisie op de markt komt en hoeveel die gaat kosten. LG toonde een jaar eerder al een prototype van de tv op CES.